quanto vai ser o Auxílio Brasil em dezembro calendario pagamento

Aqueles com último dígito de Número de Identificação Social (NIS) igual a 8 recebem nesta sexta-feira, 26 de novembro, a primeira parcela de pagamento do Auxílio Brasil. O depósito será feito pelos canais digitais exclusivamente para quem já recebia o Bolsa Família. O POVO explica abaixo as principais dúvidas sobre como vai funcionar o Auxílio Brasil, como se cadastrar, o valor e quem tem direito.

Quais os dias de pagamento do Auxílio Brasil?

O pagamento do Auxílio Brasil será feito nos mesmos moldes do Bolsa Família, assim, os depósitos ocorrerão de forma escalonada com base no Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário. Isso significa que o pagamento não ocorrerá para todos no mesmo dia, apesar disso, as verbas são liberadas sempre na segunda quinzena de cada mês. confira:

Auxílio Brasil: Calendário de novembro

NIS com final 1: 17 de novembro

17 de novembro NIS com final 2: 18 de novembro



18 de novembro NIS com final 3: 19 de novembro



19 de novembro NIS com final 4: 22 de novembro



22 de novembro NIS com final 5: 23 de novembro



23 de novembro NIS com final 6: 24 de novembro



24 de novembro NIS com final 7: 25 de novembro



25 de novembro NIS com final 8: 26 de novembro



26 de novembro NIS com final 9: 29 de novembro



29 de novembro NIS com final 0: 30 de novembro



Pagamento do Auxílio Brasil em dezembro



NIS com final 1: 10 de dezembro

10 de dezembro NIS com final 2: 13 de dezembro



13 de dezembro NIS com final 3: 14 de dezembro



14 de dezembro NIS com final 4: 15 de dezembro



15 de dezembro NIS com final 5: 16 de dezembro



16 de dezembro NIS com final 6: 17 de dezembro



17 de dezembro NIS com final 7: 20 de dezembro



20 de dezembro NIS com final 8: 21 de dezembro



21 de dezembro NIS com final 9: 22 de dezembro



22 de dezembro NIS com final 0: 23 de dezembro



Quem vai ter direito ao Auxílio Brasil?

O pagamento do Auxílio Brasil será concedido essencialmente para famílias de baixa renda, tal qual o Bolsa Família, assim, vai ter direito quem:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estiver com cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)



Vive em situação de extrema pobreza com renda familiar mensal de até R$ 105 por pessoa



For de família pobre com renda familiar mensal de no máximo R$ 210

Como saber se eu fui aprovado no Auxílio Brasil?

Neste primeiro momento, a pasta afirma que o pagamento será feito exclusivamente para quem já estava inserido na base de depósito do Bolsa Família. Assim, quem todos que recebiam o Bolsa Família irão receber o Auxílio Brasil já em novembro de forma automática e sem a necessidade de realizar um recadastramento.

A ampliação para novos inscritos ocorrerá no mês de dezembro com intuito de atingir a marca de 17 milhões de famílias beneficiadas. A pasta, porém, condiciona a expansão a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos precatórios, mesmo o projeto estando travado em votação no Congresso Nacional, com riscos de ser vetado integralmente.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente