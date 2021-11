Petrobras prorroga inscrição para startups sob o novo marco até dia 12

A Petrobras prorrogou até o próximo dia 12 de dezembro o prazo para inscrição no primeiro edital da estatal baseado no novo Marco Legal das Startups (MSL), que terminaria no próximo domingo. O edital visa a seleção e contratação de soluções inovadoras de acordo com o novo ambiente regulatório criado pela lei complementar 182/21, que entrou em vigor em agosto deste ano.

Os selecionados poderão receber até R$ 1,6 milhão por proposta, a depender do desafio, para desenvolvimento e testes das soluções em ambientes produtivos.

"É o maior valor de investimento por proposta já utilizado pela companhia, alcançando o limite estabelecido pelo novo marco. O edital prevê 12 desafios para aplicação de robótica, novos materiais e tecnologias digitais nas áreas de óleo e gás, corporativa e de saúde e segurança, totalizando até R$ 12,9 milhões em investimentos", informou a Petrobras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seleção faz parte do Módulo Teste de Soluções do programa Petrobras Conexões para Inovação, que tem como foco acelerar a implantação de inovações, com ou sem risco tecnológico, que tenham alto potencial de geração de valor para o setor de óleo, gás e energia.

"A busca é por soluções inovadoras de startups e demais empresas, já validadas ou em validação no mercado, para realização de testes em ambiente produtivo", disse a estatal.

Após a homologação do resultado do edital e a seleção das melhores propostas para cada desafio divulgado, a Petrobras poderá celebrar um Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) com as proponentes selecionadas, com vigência de até 12 meses, prorrogável por outros 12 meses para validação das soluções tecnológicas.

Além disso, o marco permite que, após o contrato de inovação, a solução com melhor desempenho seja contratada por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, para fornecimento em escala. Essas duas fases em conjunto agilizarão a implantação das soluções na companhia e a consolidação desses fornecedores no mercado.

Este ano, a Petrobras lançou outros quatro editais do Programa Petrobras Conexões para Inovação, somando mais de R$ 35 milhões em investimentos.

Tags