Fortaleza é 1ª do País em serviços de Cidades Inteligentes 2021, entre capitais

Fortaleza é a primeira, entre as capitais do País, em ranking de Serviços de Cidades Inteligentes 2021. Para o resultado, foram consideradas as cidades com mais de um milhão de habitantes. Com isso, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo complementam as cinco primeiras posições.

O estudo foi elaborado pela consultoria Teleco e divulgado pela Conexis Brasil Digital e Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações (Abrintel).

De acordo com o levantamento, ante as 100 maiores cidades do Brasil, Fortaleza ficou em terceiro lugar, atrás de Uberlândia e Campo Grande.

Em 2021, a capital cearense subiu de posição, pois na edição do ano passado ficou em 2º entre as capitais com mais de um milhão de habitantes, atrás de Recife, e em 4º no ranking geral, após Santo André, Recife e Uberlândia.

“É um grande orgulho ver Fortaleza alcançando notoriedade por serviços que beneficiam os cidadãos e aprimoram a gestão com o uso de tecnologia. São esforços que nos fazem avançar em várias áreas como mobilidade, limpeza urbana, finanças. Uma cidade cada vez mais moderna, com administração pública eficiente e serviços disponíveis e acessíveis para os fortalezenses, é o que nós queremos”, manifesta-se, em nota, o prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Neste ano, em setembro, a Capital figurou no segundo lugar do Nordeste no Ranking Connected Smart Cities, em relação aos melhores indicadores de cidades inteligentes e a 22ª do Brasil. Este levantamento já foi da consultoria Urban Systems em parceria com a Necta e analisou 677 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes.

O que é avaliado no levantamento

O Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes avalia, entre os 100 maiores municípios brasileiros em população, os que estão ofertando serviços inteligentes ao cidadão e à gestão municipal, utilizando os meios digitais.

Serviços para a população em Fortaleza

Mobilidade urbana, que considera informações como estacionamento Zona Azul

Aluguel de bicicletas compartilhadas e bilhete eletrônico para transporte público

E-Gov, que avalia a emissão de licenças, tributos e certidões, por exemplo

Serviços de educação e saúde, como o agendamento de consultas e a realização de matrícula online

Meio Ambiente, como coleta de lixo e alertas da Defesa Civil

Serviços da gestão municipal

Semáforos inteligentes

Vigilância por câmeras

Iluminação

Limpeza pública

