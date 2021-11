Empresa cearense anuncia investimento de R$ 1,5 milhões em maquinário

A Nossa Fruta segue em fase de expansão das suas operações e anuncia o investimento de R$ 1,5 milhões em maquinário para atender às demandas do mercado no Nordeste. Na região, a empresa está presente nas principais redes de supermercados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí e Maranhão. Além disso, faz exportação para Alemanha e Estados Unidos.

A empresa cearense investiu nos últimos três anos mais de R$ 10 milhões de reais para aumentar sua estrutura fabril, logística e certificações de qualidade para atender à crescente demanda do mercado interno e se preparar para exportar mais.

“Inclusive, investimos no aumento da capacidade de 400 toneladas para 2 milhões de kg de frutas, com o apoio da câmara fria de 1700 posições pallet, uma das maiores estruturas de congelados para polpas de frutas do Nordeste”, destaca João.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Nordeste, a empresa registrou um crescimento de 15% na demanda no último semestre, com mais de 2.000 toneladas de frutas vendidas nesse período.

“A demanda do mercado interno tem crescido bastante e estamos nos preparando para atender ao público local. Investiremos em um maquinário moderno, de alta tecnologia, capaz de aumentar em até 25% nossa produção mensal e melhorar a qualidade dos nossos produtos. Hoje, temos a capacidade de processar 8 toneladas de frutas por hora e nos encontramos no nível máximo de produção”, afirma João Lima, diretor comercial da Nossa Fruta, por meio de nota.

Sobre o assunto Turismo nacional deve encerrar o ano com crescimento de 16%

Leilão de comercialização do petróleo arrecada R$ 25 bi para União em 3 a 5 anos

Cerca de 500 mil vagas temporárias de trabalho devem ser abertas no Brasil

A Nossa Fruta produz polpas em mais de 15 sabores, com destaque para Manga, Abacaxi, Acerola, Cajá, Caju, Goiaba, Graviola, Maracujá e Uva. Os produtos podem ser encontrados em embalagens de 200g, 400g e 1kg, fracionadas em 10 porções de 100g.



Tags