Consumidores buscam ofertas em eletrodomésticos e alimentação na Black Friday

Consumidores de Fortaleza foram às ruas procurar descontos nesta Black Friday. Eletrodomésticos, artigos de higiene e alimentos foram os produtos mais procurados pelos clientes entrevistados pelo O POVO nesta sexta-feira, 26. Mesmo com a facilidade das vendas online, alguns consumidores resolveram reservar o dia para passear nas lojas físicas, enfrentar as filas e o calor.

Esse foi o caso de Aurilene Varelo, 40. A vendedora chegou na fila das lojas Americanas da rua Barão do Rio Branco, no Centro, às 5h. “Quando a gente chegou tinha só umas 3 pessoas, mas agora em compensação ninguém se mexe”, disse Aurilene sobre a lotação do interior da loja.

A consumidora não ficou tão satisfeita com os descontos como esperava, mas conseguiu comprar diversos produtos de higiene por um preço mais barato. “Eu vim com esse objetivo e até teve uns descontinhos”.

Já a empreendedora autônoma Rosineri Batista da Silva, 40, conseguiu comprar a fritadeira elétrica que queria com mais de R$ 200 de desconto em uma loja do Centro. “Eu já vinha fazendo a pesquisa há dois meses, sempre ia nas lojas pesquisando e olhava também nos sites. Mas minha irmã pediu para que eu esperasse a Black Friday e eu realmente consegui um preço muito bom”, relatou. O eletrodoméstico será utilizado no negócio de marmitas fit que ela acaba de abrir.

Etonissio Soares Santana, 42, também gostou do desconto que recebeu no preço de uma smart TV de 32 polegadas no hipermercado Extra, situado na Avenida Aguanambi, no bairro José Bonifácio. “Eu esperei pela Black Friday e tive o desconto que queria. Ela era 1.300 e agora ficou por 1.000. Pesquisei em outras lojas, mas aqui foi o local mais barato”, disse.

Aurilene Varelo, 40, e a familiar, Suhellen Ferreira, 17, chegaram às 5 horas no Centro para fazer compras na Black Friday (Foto: Thais Mesquita)



Descontos na alimentação

Com a alta dos alimentos, alguns consumidores procuraram redução no valor das compras de artigos alimentícios na Black Friday. A dona de casa Katya Firmina de Lima Gomes, 46, comprou alguns biscoitos recheados com um desconto de mais de R$ 1 no preço. Além dos eletrodomésticos presentes na sua lista de compras, ela aproveitou para fazer a feira da semana nesta sexta com o intuito de conseguir preços mais baratos.

Luiz Augusto Soares da Silva, 50, adquiriu um ventilador com um bom desconto no hipermercado Extra, mas as compras de Black Friday do pintor não acabaram por aí. “Daqui eu vou para o atacadão também. Tentar comprar alguns alimentos, cereais”.

Loja física ou virtual

Para aproveitar os descontos das lojas virtuais, o advogado João Paulo Marinho, 37, e a atendente de telemarketing Andreia Leal, 38, fizeram compras online, mas ambos resolveram utilizar as facilidades das lojas físicas para concluir as transações.

João Paulo escolheu a loja física da Magazine Luíza do shopping RioMar Papicu para receber o celular que conseguiu comprar com desconto no site. “Foi rápido, eu comprei hoje de manhã, às 5 horas, e já tô retirando”, explicou. Para ele, as vantagens das compras virtuais, como as oportunidades de cashback, são atrativas. No entanto, receber o produto na hora e não pagar frete também são benefícios considerados pelo consumidor.

Andreia Leal fez o caminho inverso nesta Black Friday. A mulher foi procurar a desejada TV de 55 polegadas nas lojas físicas do Centro, mas acabou comprando pela internet. Isso porque Andreia percebeu, com a ajuda dos vendedores da loja física, que teria mais desconto se fizesse a transação online. “Na loja física estava mais cara, mas o vendedor me ajudou, comprou pelo site e consegui o desconto. Estava de R$ 3.800 e ficou de R$ 3.300”.



FORTALEZA, CE, BRASIL, 26.11.2021: Movimentação na cidade sexta-feira de Black Friday. Centro da cidade teve movimento intenso durante a manha. (Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



