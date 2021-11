Biden: discuti inflação com dirigentes do Fed e confio em minhas indicações

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou confiança nas indicações de Jerome Powell e Lael Brainard para presidente e vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), respectivamente.

O democrata conversou rapidamente com repórteres após sair de um evento familiar. Ele disse ter conversado com representantes do Fed sobre uma gama de assuntos, "de política monetária à inflação", de acordo com os jornalistas.

Sobre a variante omicron do coronavírus, Biden revelou ter tido uma reunião de 30 minutos com sua equipe médica durante a manhã e garantiu que a resposta dos EUA à mutação será "cautelosa". Para ele, a queda dos mercados acionários hoje não preocupa porque já era "esperada".

O presidente também expressou preocupação com as atividades russas na fronteira com a Ucrânia e reiterou apoio à "integridade territorial" do país. Questionado sobre se pretende conversar com os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin, Biden disse que "provavelmente".

