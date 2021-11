Iraque defende retorno gradual da oferta de petróleo pela Opep também para 2022

Porta-voz do Ministério do Petróleo do Iraque, Assem Jihad elogia a postura da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) no mercado da commodity e diz que o esquema atual deve ser mantido no próximo ano. Ao lado de aliados que formam a Opep+, o cartel tem retomado a oferta de modo apenas gradual a cada mês, a fim de sustentar os preços.

A declaração do porta-voz foi veiculada em texto da agência estatal iraquiana desta quinta-feira.

Para Bagdá, a Opep atua de modo cauteloso para reequilibrar o mercado e restaurar a estabilidade entre oferta e demanda.

O porta-voz lembra que alguns países, como os Estados Unidos, pediram que a Opep amplie a oferta. "A Opep age de modo cauteloso com a produção e cortes na produção, e esse programa de retorno gradual tem sido um sucesso", argumenta.

O texto aponta que o Iraque continua a apoiar o esquema atual da Opep+, de elevar a oferta em 400 mil barris por dia (bpd) a cada mês. Deve haver reuniões da Opep e da Opep+ na próxima semana.

