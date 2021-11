Grupo hoteleiro de Portugal amplia investimentos em Fortaleza

A rede Vila Galé conta com uma cervejaria e quatro novos restaurantes na Capital Cearense. Além de novo espaço dedicado às crianças

O grupo hoteleiro português Vila Galé anunciou novidades para a unidade de Fortaleza, que foi sede da primeira rede no país, na comemoração de 20 anos de atuação do grupo no Brasil, que aconteceu neste sábado, 20. Além da inauguração de uma cervejaria e quatro novos restaurantes, o espaço infantil também foi remodelado.

O evento contou a participação das diretorias da rede no Brasil e de Portugal, além de empresários, políticos, autoridades e players da área do turismo. Dentre os novos investimentos estão: a Cervejaria Portuguesa e os restaurantes Inevitável, Massa Fina, Sushi Lounge e Versátil Buffet Internacional.

O espaço infantil também ganhou mais opções, com a inauguração de uma piscina com escorregas, bounce (sala de camas elásticas em circuito), Clube NEP e Parque Infantil.

“Estes 20 anos representam um percurso de grande crescimento e aprendizagem. Sabíamos que este país tem muito potencial. Dada a nossa proximidade linguística e cultural, expandir a Vila Galé para o Brasil acabou por ser um passo natural. E, desde a abertura do primeiro hotel, temos vindo a crescer e hoje somos a maior rede de resorts do país. Ao longo destes anos orgulho-me muito de termos criado uma empresa sólida, solidária e que se rege pela ética, pela responsabilidade social e pela proximidade entre todos o que fazem parte da equipe Vila Galé”, disse o fundador presidente, Jorge Rebelo de Almeida, por meio de nota.

O grupo afirmou ainda, por meio de nota, que vai inaugurar em 2022 a unidade de Maceió (Vila Galé Alagoas), um investimento de cerca de R$ 150 milhões que vai gerar mais de 600 empregos diretos.

