Relator deve protocolar parecer da PEC dos Precatórios às 9h, diz assessoria

O líder do governo e relator da PEC dos Precatórios no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), deve protocolar o parecer da medida às 9 horas, segundo a assessoria do parlamentar.

O relatório deve ser lido nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça da Casa e votado na próxima terça-feira, 30.

