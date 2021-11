BCE: inflação na zona do euro começará a arrefecer gradualmente em janeiro

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel projetou nesta quarta-feira que a inflação na zona do euro começará a arrefecer "gradualmente" em janeiro de 2022, à medida que gargalos na cadeia produtiva percam força. A previsão foi feita durante participação em evento organizado pela Universidade de Sofia, na Bulgária.

Schnabel explicou que a reabertura das economias após as restrições impostas pela pandemia ocorreu de forma mais rápida do que economistas esperavam. Segundo ela, isso trouxe dificuldades para que empresas aumentassem a oferta para fazer frente à demanda.

Expectativas

Ele destacou que as expectativas de inflação na zona do euro já começam a se realinhar com a meta de 2% estabelecida pela autoridade monetária. Para ela, isso sugere que a região está se afastando do cenário de estagflação, isto, período longo de crescimento econômico anêmico e inflação em alta.

No evento virtual promovido pela Universidade de Sofia, Schnabel explicou o resultado da revisão estratégica da política monetária do BCE, divulgada em julho.

Segundo ela, a nova estratégia leva em conta o fato de a taxa de juros de equilíbrio ter caído nas últimas décadas, pressionada por forças estruturais.

