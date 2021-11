Abimaq: faturamento líquido total do setor cai 6,4% em outubro

O faturamento líquido do setor de máquinas e equipamentos recuou 6,4% em outubro ante setembro, segundo informou nesta quarta-feira, 24, a Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor. Na comparação com igual mês do ano passado o faturamento líquido total do setor caiu 2,2%.

Porém no acumulado do ano mostra crescimento de 25,4% e expansão de 26,3% em 12 meses até outubro.

Consumo

O consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos recuou 2,5% em outubro ante setembro. Na comparação com o mesmo mês no ano passado, o consumo aparente cresceu 2,6%. No ano acumula alta de 18,2% e em 12 meses, expansão de 21,5%.

As exportações caíram 10,5% em outubro em relação a setembro, cresceram 31,6% na comparação com outubro de 2020 e passaram a acumular alta de 31,1% no ano até outubro. No acumulado de 12 meses as exportações cresceram 22,1%.

As importações caíram 2% na margem, avançaram 43,5% na comparação com outubro do ano passado e passaram acumular no ano alta de 24%.

No acumulado de 12 meses até outubro as importações cresceram 23,5%.

Emprego

O nível de emprego do setor de máquinas e equipamentos aumentou 0,4% em outubro ante setembro e avançou 15,6% na comparação com outubro do ano passado, segundo a Abimaq.

No ano o nível de emprego cresceu 7,9% e em 12 meses, 14,5%.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor recuou 1,1 ponto porcentual em outubro em relação a setembro para 82,5%.

