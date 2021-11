CCJ do Senado convoca reunião para amanhã com PEC dos Precatórios na pauta

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) convocou uma reunião para esta quarta-feira, 24, às 9h30, com a PEC dos precatórios na pauta. O líder do governo e relator da proposta na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), espera ler o parecer da medida. Há pressão entre senadores para que a votação só ocorra na próxima semana no colegiado e não mais no dia seguinte, como queria o governo.

