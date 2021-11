Biden destaca recuperação econômica, mas reconhece dificuldade com inflação

Em cerimônia para oficializar nomeações ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou "progressos" na recuperação da maior economia do planeta, mas reconheceu que a escalada da inflação no país dificulta o orçamento das famílias.

O democrata afirmou que, desde que tomou posse, os EUA geraram mais de 5,6 milhões de empregos e deixaram de ser uma economia "fechada" por conta da pandemia e passaram a liderar no mundo em termos de crescimento. Segundo ele, além de criar postos de trabalho, a atividade econômica tem permitido a abertura de novos negócios.

Biden atribuiu a aceleração inflacionária aos gargalos na cadeia produtiva e disse que esses fenômenos "comem a renda" das pessoas. Na visão dele, contudo, o país está em "posição forte" para lidar com o movimento dos preços. Nesse contexto, Biden entende que o presidente do Fed, Jerome Powell, nomeado ao segundo mandato, é a "melhor pessoa" para lidar com o quadro "difícil".

