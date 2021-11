Prévia do PIB do Ceará tem queda em setembro mas mantém alta no ano

O índice de atividade econômica do Banco Central mostra o ritmo da geração de riquezas no Estado, que ainda mantém crescimento no terceiro trimestre do ano

O Índice de Atividade Econômica (IBC-R) do Banco Central, considerada a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), mostra que a economia do Ceará retraiu 0,59% na passagem dos meses de agosto para setembro. A queda é superior ao -0,27% registrado no Brasil em igual período. Em agosto, a prévia do PIB cearense havia sido de alta de 0,74%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 19 de novembro, e mostram que, no trimestre de julho a setembro deste ano, houve alta de 1,21% ante trimestre imediatamente anterior (abril a junho).

Ante igual período do ano passado, salto de 1,41% no Estado. No ano, o ritmo da economia cearense cresce 3,67% e nos últimos 12 meses resultado positivo em 2,91%.

A média do Ceará na passagem dos meses de agosto para setembro também ficou abaixo da alta do Nordeste (+0,27%). Mas o Estado cresceu acima do resultado do Nordeste no trimestre de julho a setembro (0,47%).

