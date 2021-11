Empresário ligado à fraude do IRB concorre com banco para operar microcrédito do BNB

Não é a primeira vez que o Cactvs participa de concorrência no BNB. Em maio deste ano, a fintech de Passos entrou no leilão para selecionar um parceiro para o Banco do Nordeste para atuar no acirrado mercado de maquininhas

O Banco do Nordeste (BNB) divulgou que o Cactvs está na lista de empresas inscritas na concorrência para operar seu microcrédito. Acontece que o banco digital tem como dono Fernando Passos, que foi demitido do cargo de vice-presidente executivo, Financeiro e de Relações com Investidores do IRB Brasil Resseguros S.A., em 2020, após revelação de fraude que custou R$ 30 bilhões em valor de mercado para o IRB na Bolsa.

Foi enquanto aguardava o desfecho de processos durante sua gestão, inclusive na esfera criminal, que ele montou no em novembro do ano passado o Cactvs, banco digital voltado a microempreendedores nas regiões Norte e Nordeste.

A fintech tem como sócios Passos e sua esposa, Kelvia Passos. Ambos tiveram passagem pelo BNB. Kelvia foi gerente do BNB por 19 anos, deixando o posto em abril de 2021. Já Fernando Passos teve sua gestão no BNB questionada por supostas irregularidades, durante os anos de 2012 e 2013.

Agora a empresa concorre para ser uma das duas operadoras da plataforma de microfinança urbana do Banco do Nordeste a partir de 2022. Isso significa oferecer serviço a 2,4 milhões de clientes Crediamigo, atuando com um volume de 17 mil operações por dia em toda a área de atuação do BNB, que vai do Nordeste ao norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Mas não é a primeira vez que o Cactvs participa de concorrência no BNB. Em maio deste ano, a fintech de Passos entrou no leilão para selecionar um parceiro para o Banco do Nordeste para atuar no acirrado mercado de maquininhas.

Em relação ao caso da fraude do ressegurador, o assunto surgiu quando uma carta da gestora carioca Squadra apontou informações falsas relacionadas à Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett. O caso inclusive gerou investigações internas, do Ministério Público e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de fiscalização especial da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que liberou a fintech a operar após pendências.

Em relação à empresa que irá substituir o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que por 18 anos foi operador exclusivo do programa, o BNB informou que concorrem Cactvs Instituição de Pagamento S/A; o Instituto Comunitário de Crédito de Natal (CredNatal); e Organização Social Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Estado da Bahia (Adesba).

O Inec nem sequer se inscreveu, pois o contrato com a ONG estava no centro da crise política que levou à destituição de Romildo Rolim do cargo de presidente do banco, cuja cadeira ocupou de 2017 a 30 de setembro de 2021.

Sobre a concorrência do microcrédito, o BNB informa que o processo se encontra em fase de análise documental das propostas e que o resultado será divulgado nos próximos dias. Além disso, mais de uma empresa poderá ser credenciada para operacionalizar a plataforma de microfinança urbana a partir de 2022.

O Banco é líder em microfinança no País com o Crediamigo. O programa possui atuação fundamentada nas diretrizes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), do Governo Federal.

O POVO procurou o BNB para saber sobre a posição do banco em relação ao Cactvs participar da concorrência. Também aguarda retorno sobre os investigação do IRB na Polícia Federal. Ainda entrou em contato com a assessoria de imprensa de Fernando Passos.

