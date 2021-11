EllaLink fecha com a IP Telecom para conectar empresas brasileiras à Europa

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

O objetivo é aproveitar os hubs de conexão da EllaLink, como o de Fortaleza, para que a IP Telecom viabilize essa extensão para empresas clientes no Brasil, em especial do Norte e Nordeste, por meio de um modelo de negócios B2B

A EllaLink, que opera o primeiro cabo submarino de fibra óptica de alta capacidade a conectar diretamente Fortaleza à Sines, em Portugal, anunciou nesta quinta-feira, 18, uma parceria com a IP Telecom que vai viabilizar conexões de empresas brasileiras ao complexo ecossistema de transporte e trânsito ISP (Internet Service Provider) na Europa.

O modelo de negócio seria B2B, ou seja, de empresa para empresa. Com conectividade às maiores operadoras do País, a IP Telecom está posicionada entre os 35 melhores trânsitos internacionais pelo ranking da Qrator Labs. “Trata-se de uma parceria em que os dois lados ganham”, afirma Rafael Lozano, gerente de Brasil da EllaLink.

Ele reforça que o objetivo é disponibilizar a rede de fibra óptica deles, que suporta a transmissão de grande quantidade de dados com baixa latência, para que a IP Telecom estimule empresas brasileiras, em especial do Norte e Nordeste, a investir em conectividade internacional, trazendo diretamente os conteúdos asiáticos e europeus, que estão alocados na Europa. “E fornecendo altíssima qualidade e disponibilidade de serviço”, acrescenta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto EllaLink já possui quatro contratos principais para novo cabo submarino

EllaLink vai monetizar R$ 1 bi no Ceará para expandir ao Rio de Janeiro e Guiana Francesa

Brisanet aposta em novas tecnologias para chegada do 5G

Na prática, a IP Telecom passaria a oferecer dois modelos de serviço. O primeiro deles é o Trânsito IP, pelo qual a IP Telecom fornece acesso diferenciado aos principais servidores de conteúdo espalhados pela Europa.

E o outro modelo é o de transporte: o cliente paga pelo uso de parte da capacidade do cabo EllaLink, mas precisa fazer investimento de equipamento no Data Center da Europa para conectar a empresa que tem o conteúdo com a rede da EllaLink para viabilizar o tráfego de dados.

Para o CEO da IP Telecom, Jefferson Carvalho, a parceria vai complementar uma demanda de clientes corporativos, interessados em se conectar com a Europa. “A busca por alta qualidade em conectividade atende à demanda de um público específico", afirma.

Ele afirma que, juntamente com a parceria, a companhia inaugurou dois novos POPs (Pontos de Presença) em Fortaleza e Madri.

Cabo Ellalink

Inaugurado em junho deste ano, após investimento de R$ 1 bilhão, o cabo EllaLink dispõe de 100 Tbps de capacidade em quatro pares de fibras diretas entre Fortaleza (Ceará) e Sines (Portugal).

Antes, a grande maioria das conexões entre os dois continentes era feita via EUA. A nova rota direta, de 6 mil km sob as águas do Atlântico, permite reduzir em 50% a latência -- como é chamado o tempo de resposta na transmissão de dados --, beneficiando a performance de negócios digitais, serviços em nuvem, bancos eletrônicos, mídia de entretenimento e jogos online entre Brasil e Europa.



Tags