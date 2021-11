Último dia do calendário de saque do Auxílio Emergencial 2021 é hoje, 19

Confira calendário completo da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 e veja tabela com data de saque da última parcela

Acaba hoje, sexta-feira, 19 de outubro, a liberação de saque da sétima e última parcela de pagamento do Auxílio Emergencial 2021. O processo se encerra com a liberação da retirada em espécie da verba recebida por trabalhadores do público geral nascidos em novembro. Veja abaixo tabela com datas do calendário atualizado do último pagamento do auxílio emergencial de 2021.



Para o público geral, o direito ao saque do valor recebido começará a ser liberado também de forma escalonada duas semanas após o pagamento. Para quem recebe o auxílio emergencial por meio do Bolsa Família, porém, o saque é imediato.

Com a liberação escalonada, os beneficiários tem até quatro meses após a data de pagamento para movimentar o valor recebido. Caso não saquem ou não utilizem o dinheiro de alguma maneira até o fim do prazo, a verba é bloqueada automaticamente e o pagamento retornará aos cofres públicos.

O POVO lista abaixo o calendário com as datas de saque da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021, confira:

Calendário de saque da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Nascidos em janeiro - 1º de novembro

- 1º de novembro Nascidos em fevereiro - 3 de novembro

- 3 de novembro Nascidos em março - 4 de novembro

- 4 de novembro Nascidos em abril - 5 de novembro

- 5 de novembro Nascidos em maio - 9 de novembro

- 9 de novembro Nascidos em junho - 10 de novembro

- 10 de novembro Nascidos em julho - 11 de novembro

- 11 de novembro Nascidos em agosto - 12 de novembro

- 12 de novembro Nascidos em setembro - 16 de novembro

- 16 de novembro Nascidos em outubro - 17 de novembro

- 17 de novembro Nascidos em novembro - 18 de novembro

- 18 de novembro Nascidos em dezembro - 19 de novembro

O pagamento do Auxílio Brasil começará amanhã, 17 de novembro, seguindo as diretrizes do Bolsa Família. Mas, ainda que seja um substituto para o Bolsa Família, estimativas do Ministério da Cidadania apontam que ao menos 20 milhões de pessoas ficarão sem nenhum tipo de renda a partir de novembro. Isso porque nem todos que recebiam o Auxílio Emergencial irão receber o Auxílio Brasil.

Com a extinção do Bolsa Família e com o fim do auxílio emergencial, o Auxílio Brasil se torna o principal benefício social do País. Por esse motivo, dúvidas como quem terá direito, como se cadastrar para receber, o calendário de pagamento e até mesmo como vai funcionar o novo benefício tem se tornado comuns.

