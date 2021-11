Yellen: pacote de Biden se paga inteiramente e reduzirá dívida pública

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, assegurou nesta quinta-feira, 18, que os pontos da agenda econômica do governo que tramitam no Congresso americano "se pagam inteiramente por si só" e reduziriam a dívida pública, ao gerar mais de US$ 2 trilhões em receitas por meio do aumento de impostos para mais ricos.

Em comunicado, Yellen exortou os parlamentares a aprovarem o pacote conhecido como Build Back Better, que, na visão dela, vai melhorar as vidas de trabalhadores, crescer a economia, cortar tributos para a classe média e reduzir os custos das famílias.

Para a secretária, o projeto é um oportunidade de aumentar a produtividade, a taxa de participação no mercado de trabalho e a igualdade socioeconômico. "Insto eles congressistas a aprovarem o texto", ressaltou.

