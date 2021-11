PIB do Chile avança 17,2% no 3º tri na comparação anual e 4,9% ante 2º tri

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile cresceu 17,2% no terceiro trimestre, na comparação anual, e teve avanço de 4,9% ante o segundo trimestre, informou nesta quinta-feira o banco central local. O resultado foi atribuído a uma maior abertura econômica, após o auge do choque da covid-19, e também a medidas econômicas de apoio a famílias e empresas.

A retirada de uma parcela das contas para a previdência também influenciou, bem como a base fraca de comparação, afirma o BC chileno em relatório.

A melhora no setor de serviços esteve entre os destaques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags