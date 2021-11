Concursos para 2022 têm previsão de mais de 225 mil vagas e salários até R$ 21 mil

Como muitas provas foram postergadas na pandemia do novo coronavírus e com o avanço da vacinação, as oportunidades para quem quer ingressar na carreira pública aumentaram para o próximo ano

Os concurseiros podem se preparar nos estudos, porque 2022 tem perspectiva de mais de 225 mil vagas de nível fundamental, médio e superior e remunerações que chegam a R$ 21 mil nas esferas federal, estadual e municipal. É o que aponta levantamento da Central de Concursos.

Como muitas provas foram postergadas na pandemia do novo coronavírus e com o avanço da vacinação, as oportunidades para quem quer ingressar na carreira pública aumentaram para o próximo ano.

Devido ao cenário, o diretor da Central de Concursos, Gabriel Henrique Pinto, alerta que os concurseiros devem iniciar os estudos o quanto antes.

Veja lista de concursos solicitados para 2022

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 204.307 vagas.

• Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 7.575 vagas.

• Receita Federal do Brasil - 699 vagas.

• Banco Central do Brasil (Bacen) - 245 vagas.

• Controladoria Geral da União (CGU) - 375 vagas.

• Fundação Nacional do Índio (Funai) - 826 vagas.

• Senado Federal - 40 vagas.

• Ibama - 568 vagas.

• ICMBio - 171 vagas.

• Ministério da Economia - 300 vagas.

• Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3) - 15 vagas.

• Polícia Civil do Estado de São Paulo (PC-SP) - 2.939 vagas autorizadas para cargos de nível superior.

• Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) - 2.700 vagas para soldado.

• Guarda Civil Metropolitana de São Paulo (GCM SP) - 1.000 vagas.

• Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME SP) - 3.250 vagas para professores.

Dicas para se preparar para os concursos de 2022



- Pense em investir em curso preparatório, seja ele presencial ou online, principalmente para pegar as dicas de professores, mas também é possível estudar sozinho. Tudo depende do seu perfil.

- Estudar com base no edital anterior do último concurso do cargo de interesse.

- Realize questões de provas anteriores durante a preparação para um concurso público.

Fonte: com informações da Central de Concursos

