Engajamento com Argentina sobre renegociação da dívida continua forte, diz FMI

O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, afirmou nesta quinta-feira que o engajamento do órgão com autoridades da Argentina sobre a renegociação da dívida do país sul-americano continua "forte e frequente". Ele, contudo, não forneceu prazos ou datas de novas reuniões.

Durante uma coletiva de imprensa, Rice disse que o FMI e o governo de Alberto Fernández continuam a trabalhar para chegar um acordo.

O objetivo, de acordo com ele, é elaborar um plano "abrangente" para ajudar a Argentina a estabelecer as bases para um crescimento mais sustentável e inclusivo, que gere estabilidade econômica, combata a inflação e proteja os vulneráveis.

"As discussões são frequentes, fortes, muito ativas", declarou Rice.

