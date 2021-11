CBO: Build Back Better deve gerar aumento de déficit de US$ 367 bi em 10 anos

O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) dos Estados Unidos calcula que a implementação dos planos Build Back Better do governo do presidente Joe Biden resultaria em um aumento no déficit de US$ 367 bilhões no período 2022-2031. Em relatório divulgado nesta quinta-feira, 18, o estudo lembra que a estimativa não conta a receita adicional que pode ser gerada por financiamento adicional pela de impostos.

O CBO estimou o resultado com base nos gastos apresentados em dois projetos de lei dos democratas. Logo depois da publicação, uma série de legisladores republicanos se pronunciou contra o programa.

Havia expectativa de que CBO estimasse que o custo geral do projeto seria modestamente mais alto do que o preço de 10 anos, de US$ 1,85 trilhão, que os democratas estão citando. Segundo a Associated Press, esperava que a medida gerasse déficit de cerca de US$ 200 bilhões na próxima década.

