Fed: Waller reitera 'ceticismo' quanto à emissão de moeda digital por banco central

Diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller reiterou nesta quarta-feira, 17, o "ceticismo" em relação ao lançamento de uma moeda digital emitida por banco central (CBDC, na sigla em inglês). Para ele, a autoridade monetária deve deixar que o mercado avance com inovações no sistema de pagamentos.

"O mercado e o público estão nos dizendo que há espaço para melhorias no sistema de pagamentos dos Estados Unidos. Devemos levar essa mensagem a sério e fornecer uma maneira segura e sólida para que essas melhorias ocorram", defendeu, em discurso durante a Conferência de Estabilidade Financeira, promovida pelo Fed de Cleveland.

Tags