Novo lote do vale-gás será entregue no 15 de dezembro no Ceará

A distribuição do vale-gás no Ceará, programa emergencial criado durante a pandemia que foi transformado em política pública do Estado, será retomado no próximo mês. Em pronunciamento nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira, 16 de novembro, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), se comprometeu em realizar o primeiro pagamento do vale-gás enquanto programa social do Estado para todos os beneficiários ainda em 2021.

Mais informações em instantes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Tags