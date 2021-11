SPE divulga amanhã novas projeções de indicadores macroeconômicos

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia divulga nesta quarta-feira, às 9h30, novas projeções de indicadores macroeconômicos. Será divulgada a edição de novembro do Boletim Macrofiscal e a versão atualizada do Panorama Macroeconômico. Às 10h, o secretário Adolfo Sachsida dará entrevista para comentar a grade de parâmetros macroeconômicos, com estimativas sobre o PIB e a inflação. A entrevista será transmitida pelo canal da secretaria no YouTube.

