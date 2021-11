Índice de confiança das construtoras nos EUA sobe a 83 em novembro

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos, medido pela Associação Nacional de Construtoras, avançou três pontos em novembro, a 83. É a terceira alta mensal consecutiva. A previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal era de estabilidade do indicador no período.

O relatório mostra que os baixos estoques existentes e a forte demanda dos compradores ajudaram a aumentar a confiança do construtor mesmo com os desafios do lado da oferta - incluindo gargalos de material de construção e escassez de lotes e mão de obra -, que persistem.

