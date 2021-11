Na 2ª semana de alta, abastecer com etanol não compensa no Ceará

Quando se comparam o mínimo do etanol hidratado (R$ 4,99) com o menor preço da gasolina (R$ 6,59), o combustível chega a 75% do derivado de petróleo no Estado. Ou seja, nem na precificação mais baixa compensa abastecer com o etanol

O etanol hidratado no Ceará chegou na segunda semana de alta com valor médio de R$ 5,684. Apesar de mais em conta que o preço médio de R$ 6,966 da gasolina comum no Estado, abastecer com o produto, popularmente conhecido como álcool, não compensa para o motorista.

Isto porque o etanol de cana ou de milho tem menor poder calorífico ante a gasolina. Com isso, para compensar o abastecimento ele tem de estar no valor limite de 70% do preço do derivado de petróleo para ser considerado vantajoso.

Na média dos postos de combustível pesquisados no Ceará pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), da semana de 7 a 13 de novembro, o etanol está 81% do valor da gasolina, acima do limite de 70% para valer a pena abastecer.

A conta é simples:

basta pegar o valor do etanol (R$ 5,684) e dividir pelo da gasolina (R$ 6,966)

Você vai ver que na calculadora esta divisão vai dar 0,81

Agora basta pegar este número e multiplicar por 100

O resultado vai dar 81

Conclusão: o resultado final significa que o etanol equivale a 81% do preço da gasolina no Ceará e que como ultrapassa o limite de 70% não há vantagem para o cearense abastecer com o produto, pois o rendimento do combustível não compensa.

Variação de preços do etanol no Ceará

Na mínima, o etanol chega a R$ 4,999 em Fortaleza e Caucaia no Estado. Na máxima, o combustível é vendido a R$ 6,26 em Crateús.

Os valores mais em conta estão no posto Planalto Comercio, na rua Cruzeiro do Sul, 000, bairro Planalto Caucaia e no estabelecimento Mil Com. de Derivados de Petróleo, na rua Carlos Chagas, 864, bairro Bom Sucesso de Fortaleza. Ambas as coletas foram realizada pela ANP na última quarta-feira, 10 de novembro.

Quando se comparam no mínimo do etanol hidratado (R$ 4,99) com o menor preço da gasolina (R$ 6,59), o combustível chega a 75% do derivado de petróleo. Ou seja, nem na precificação mais baixa compensa abastecer com o etanol no Ceará.

No País, o Estado fica em 12º colocado no ranking de valores médios do produto dentre as 27 unidades da federação. Os mais caro fica no Rio Grande do Sul (R$ 6,943)e o mais barato na Paraíba (R$5,021).

Frente aos noves estados do Nordeste, o Ceará tem a terceira precificação média mais alta, atrás apenas do Piauí (R$ 5,785) e do Rio Grande do Norte (R$ 5,718)

Evolução do valor médio do etanol hidratado no Ceará por semana

DE 05/09/2021 A 11/09/2021 - R$ 5,479

DE 12/09/2021 A 18/09/2021 - R$ 5,476



DE 19/09/2021 A 25/09/2021 - R$ 5,48



DE 26/09/2021 A 02/10/2021 - R$ 5,482



DE 03/10/2021 A 09/10/2021 - R$ 5,471



DE 10/10/2021 A 16/10/2021 - R$ 5,606



DE 17/10/2021 A 23/10/2021 - R$ 5,613



DE 24/10/2021 A 30/10/2021 - R$ 5,608



DE 31/10/2021 A 06/11/2021 - R$ 5,646



DE 07/11/2021 A 13/11/2021 - R$ 5,684



Fonte: ANP

