Programa Fortaleza Capacita abre 2.140 vagas em cursos para pequenos empreendedores

São ofertadas capacitações gratuitas com 60 turmas, sendo 17 online e 43 presenciais

O Programa Fortaleza Capacita está ofertando 2.140 vagas para capacitações gerenciais em áreas como marketing, finanças, planejamento, vendas, negócios, atendimento ao público, artesanato e moda. Os cursos acontecem nos meses de novembro e dezembro, são totalmente gratuitos e têm carga horária de 12h/aula com direito a certificação.

O projeto é fruto de um convênio de cooperação técnica entre Prefeitura de Fortaleza e Sebrae, com duração de 12 meses. Nesse período, serão realizadas ações conjuntas para qualificar mais de 30 mil empreendedores de Fortaleza, sendo 25 mil por meio de capacitações gerenciais e outros 5.640 através de consultorias.

Os cursos são realizados em bairros como Conjunto Ceará, Barra do Ceará, Vila União, Bom Jardim, José Walter, Vila Velha, Jangurussu e Granja Lisboa. São disponibilizadas 60 turmas, sendo 17 on-line e 43 presenciais. As ações são voltadas para pessoas acima de 18 anos, empreendedores ou que desejem montar o seu próprio negócio.

Os interessados em participar das capacitações gerenciais e consultorias podem entrar em contato com a SDE pelo telefone 0800 081 4141, pelo WhatsApp (85) 9 8439-4982 (não recebe ligações) ou pelo e-mail: [email protected] As inscrições também podem ser feitas por meio do site Fortaleza Capacita.

Para evitar a proliferação do novo coronavírus, medidas preventivas como indicação de distanciamento mínimo, limpeza e desinfecção das superfícies, além da disponibilização de álcool em gel são realizadas. O uso de máscara é obrigatório.

Serviço

Inscrições para o Programa Fortaleza Capacita

Onde: por meio do site fortalezacapacita.fortaleza.ce.gov.br

Quando: entre os meses de novembro e dezembro

Mais informações: [email protected]

Telefone: 0800 081 4141

