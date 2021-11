PIB do Ceará cresceu acima da média nacional em 2019, diz IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 2,1%, acima da média nacional de 1,2% em 2019, período pré-pandemia. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foram divulgados nesta sexta-feira, 12.

O valor corrente do PIB cearense ficou em R$ 163.575,3 bilhões, com participação de 2,2% na economia brasileira, que registrou R$ 7,389 trilhões.

Dentre os setores que contribuíram para o resultado do Estado em 2019, agropecuária lidera em avanços (9,8%), em seguida vieram em patamar praticamente igual indústria (1,7%) e serviços (1,5%).

No Nordeste, embora as remunerações tenham elevado sua participação no PIB nacional, a região perdeu peso, já que em 2018 representava 15,3% e passou a 15,2% em 2019 do total das remunerações.

Piauí e Ceará (5,8% e 5,9%, respectivamente) foram os únicos estados nordestinos com elevação das remunerações de empregados superior à média nacional (5,3%).

Ao todo, em treze unidades da federação o volume cresceu acima da média nacional (1,2%): Tocantins (5,2%), Mato Grosso (4,1%), Roraima (3,8%), Santa Catarina (3,8%), Sergipe (3,6%), Amapá (2,3%), Amazonas (2,3%), Goiás (2,2%), Ceará (2,1%), Distrito Federal (2,1%), Alagoas (1,9%), São Paulo (1,7%) e Rio Grande do Norte (1,4%).

