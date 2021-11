PIB do Reino Unido (1ª leitura) avança 1,3% no 3º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1,3% no terceiro trimestre ante o anterior, informou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês), na primeira leitura do dado. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço um pouco maior, de 1,5%. Na comparação anual, o PIB do país teve alta de 6,8% no terceiro trimestre, como esperado.

O ONS diz que o resultado ocorre "em meio ao continuado enfraquecimento das restrições pelo coronavírus (covid-19)". Os setores de hospitalidade, artes e recreação e saúde puxaram o resultado, diante justamente da reabertura econômica, aponta o órgão. O ONS também diz, porém, que o dado traz mais incerteza que o normal, diante das dificuldades para elaborá-lo no atual contexto.

Produção industrial

A produção industrial do Reino Unido registrou queda de 0,4% em setembro ante agosto, informou o ONS. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta de 0,1%. Na comparação anual, a produção da indústria local avançou 2,9%, ante expectativa de crescimento de 3,1%. O ONS informou também que a produção industrial de agosto foi revisada, para um avanço de 1,0% ante o mês anterior e de 4,0% na comparação anual, de altas de 0,8% e 3,7% anteriormente calculadas. Com informações da Dow Jones Newswires.

