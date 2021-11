Pecém: Eneva abre inscrições para Programa de Qualificação

A Eneva está com inscrições abertas para o Programa de Qualificação de Novos Operadores de Pecém II. Empresa integrada de energia, ela atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até o fornecimento de soluções de energia. A capacitação terá cinco meses de duração e as aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2022.

Vinte vagas estão disponíveis e podem participar estudantes e profissionais com formação técnica nas áreas de mecânica, elétrica, eletromecânica, automação, instrumentação, petróleo & gás, sistemas de gás ou afins.

Os 20 candidatos selecionados passarão por uma qualificação teórica. Ao final do Programa, os participantes com os melhores resultados serão contratados e remunerados pela empresa e ocuparão vagas de Trainee Técnico, participando da etapa prática do curso na Usina Termelétrica Pecém II, em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza (CE).

Os demais alunos irão compor o banco de oportunidades para futuras vagas nas unidades operacionais da Eneva no Brasil (AM, RR, MA e CE).

O Programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Ele busca capacitar estudantes ou profissionais com formação técnica para atuarem como operadores de usina termelétrica.

“Buscamos estudantes e profissionais que querem aprender e assumir desafios na área de energia. O Programa vai contribuir com a formação de uma mão de obra local qualificada, proporcionando, assim, mais oportunidades de emprego aos participantes”, explica, em nota, o gerente de Operação de Pecém II, Rafael Rossa.

Serviço

As inscrições vão até dia 28 de novembro e devem ser feitas no site da empresa.

