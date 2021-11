BNDES pagou antecipadamente R$ 5 bi da dívida com a União em 22 de outubro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pagou antecipadamente R$ 5 bilhões de sua dívida com a União em 22 de outubro, somando R$ 59,5 bilhões em liquidações antecipadas desde o início deste ano. As devoluções cumprem pedido de repassar cerca de R$ 100 bilhões, feito pelo Ministério da Economia ainda no ano passado e confirmado em cronograma estabelecido, em março deste ano, na esteira de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), de que os aportes feitos pelo Tesouro Nacional no banco de fomento, entre 2009 e 2014, foram irregulares.

Segundo o BNDES, a dívida remanescente com a União é de R$ 90,1 bilhões. O cronograma estabelecido com o TCU prevê a devolução antecipada de mais R$ 35,9 bilhões ainda este ano e de R$ 54,2 bilhões em 2022, disse a diretora financeira do BNDES, Bianca Nasser, ressalvando, porém, que tal programação é de "melhores esforços" e, portanto, pode sofrer alterações.

Além das devoluções antecipadas da dívida bilionária com a União, o BNDES informou, junto aos resultados financeiros do terceiro trimestre, o repasse de R$ 8,6 bilhões em dividendos intermediários de 2021 à União. O pagamento será feito na semana que vem, previsto para o dia 17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O montante que será pago corresponde a 60% do lucro líquido ajustado (após constituição da reserva legal equivalente a 5%) do primeiro semestre de 2021, de R$ 14,4 bilhões", informou o BNDES, em nota.

Tags