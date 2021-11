Vendas de materiais de construção caem 4,2% em outubro na comparação anual

As vendas da indústria de materiais de construção em outubro caíram 4,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

O levantamento mostrou também que as vendas em outubro recuaram 0,3% em relação a setembro. Esta foi a quarta queda mensal consecutiva, segundo a associação.

Apesar da baixa nos últimos meses, as vendas acumuladas entre janeiro e outubro de 2021 ainda ficaram 12,8% acima do registrado no mesmo período de 2020.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, a Abramat manteve a projeção e crescimento de 8% para as vendas em 2021.

O presidente da Abramat, Rodrigo Navarro, considera natural essa desaceleração após o desempenho forte nas vendas ao longo da pandemia, especialmente neste ano. "Tivemos uma retomada significativa e importante no primeiro semestre deste ano e é natural que o setor se ajuste", afirmou, em nota.

Na sua avaliação, o crescimento esperado para as vendas neste ano pode ser considerado um resultado muito positivo, dado cenário macroeconômico difícil.

Para os próximos meses, os pontos de atenção estão em: comportamento do câmbio, preço e oferta de insumos, aumento no custo de fretes e energia.

Tags