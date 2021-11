Mais duas empresas são habilitadas para licitação da cessão onerosa

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou hoje (10) os nomes de mais duas empresas habilitadas para a Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa: Petrobras e Shell Brasil Petróleo SA.

Ambas foram aprovadas ontem (9) em reunião da Comissão Especial de Licitação. No total, são dez empresas aptas para a licitação até o momento, já que Chevron Brasil Óleo e Gás Ltda, Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda, Enauta Energia S.A., Equinor Brasil Energia Ltda, Exxonmobil Exploração Brasil Ltda, Petrogal Brasil S.A., Petronas Petróleo Brasil Ltda. e Totalenergies E&P Brasil Ltda. já haviam sido aprovadas no início do mês.

Prevista para o dia 17 de dezembro, a segunda rodada vai ofertar as áreas de Sépia e Atapu, ambas inseridas dentro dos limites do polígono do pré-sal, com a participação obrigatória da Petrobras como operadora, com 30% para ambas as áreas.

