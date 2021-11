Let's Code e Magalu investem na formação de profissionais com mais de 40 anos

As empresas criaram um programa chamado "Desenvolve 40+" para capacitar pessoas com mais de 40 anos em um curso de Phyton

A Let’s Code, escola que forma desenvolvedores para o mundo real, junto à Magalu, criou o "Desenvolve 40+", programa que irá capacitar pessoas com mais de 40 anos em um curso de Phyton durante 3 meses. Ao todo são 100 bolsas de estudo com 200 horas de formação.

O curso, com aulas ao vivo e online, conta com professores que possuem ampla experiência de mercado e atuam em grandes empresas ensinando a programar na prática.

Com foco em educação para empregabilidade, a Let’s Code vem trabalhando para suprir as lacunas de mercado com a formação de profissionais qualificados em escala. Além de aprenderem a programar na prática, os alunos também têm a oportunidade de aprender mais sobre as habilidades necessárias para o mercado de tecnologia e alavancar suas carreiras.

“Ao contrário do que se imagina, inovação e programação não estão atrelados somente à juventude. A experiência de profissionais mais velhos certamente pode agregar muito ao dia a dia no mercado de tecnologia. Nossa proposta é formar pessoas com o melhor que o mercado pode oferecer, além de criar um ambiente diversos e democrático ”. explica, em nota, Felipe Paiva, CEO da Let’s Code.

Serviço

As inscrições para o programa acontecem até o dia 23 de novembro, e o início da turma está prevista para 10 de janeiro. Não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia para participar, como pré-requisitos básicos é necessário ter 40 anos ou mais, ensino médio completo e residir no Brasil.

Para participar, as pessoas que quiserem se candidatar podem acessar: https://lnkd.in/dNEqqvVk

