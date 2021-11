Saiba como consultar Auxílio Emergencial com CPF no Dataprev

Confira como usar o Dataprev para ver o calendário completo atualizado do Auxílio Emergencial 2021 e a situação do benefício usando o CPF

A Caixa Econômica Federal já encerrou o pagamento da 7ª, e última, parcela do auxílio emergencial 2021. Porém, alguns beneficiários ainda encontram-se com o cadastro pendente devido a alguma inconsistência registrada nas verificações mensais pelo Ministério da Cidadania em parceria com o Dataprev.

Dessa forma, ainda há algumas pessoas que podem receber algum retroativo de pagamento. Para guiar esse procedimento, a entidade permite a consulta da situação do Auxílio Emergencial de forma online e gratuita.

Ação pode ser feita pelo CPF no portal do Dataprev de forma online e gratuita. O processo informa se o valor foi debitado na conta digital do beneficiário, as datas de deposito, a conta pra qual o dinheiro foi enviado, quando e se já foi sacado.

Além disso, a consulta permite ainda que o usuário entenda em qual situação de pagamento ele se encontra, se já foi completamente aprovado, se os depósitos foi bloqueado em algum momento ou se ainda está com o pagamento de alguma parcela em análise.

Como fazer consulta do auxílio emergencial no Dataprev pelo CPF?

O procedimento pode ser feita pelo Portal de Consultas da Dataprev seguindo os seguintes passos:

>> O cidadão deverá informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento nos campos indicados e então apertar o botão consultar e aguardar a resposta do sistema.

>> A plataforma exibirá um resumo do histórico de pagamento do benefício e a situação atual da seguinte forma:

Em análise - Para os casos em que foi feita contestação ou quando o cadastro do usuário está sendo revisado e então poderá ser aprovado para pagamento ou bloqueado definitivamente

Para os casos em que foi feita contestação ou quando o cadastro do usuário está sendo revisado e então poderá ser aprovado para pagamento ou bloqueado definitivamente Inelegível - Quando o auxílio foi suspenso nas verificações mensais ou quando após contestação, o benefício foi bloqueado de forma irreversível

Quando o auxílio foi suspenso nas verificações mensais ou quando após contestação, o benefício foi bloqueado de forma irreversível Aprovado - Indica que o benefício será pago normalmente e significa que após nova análise da contestação, o auxílio suspenso voltará a ser pago

Vale lembrar que quem já recebe o Bolsa Família e inscritos no CadÚnico não estará na lista da Dataprev já que, nesses casos, as parcelas serão depositadas automaticamente - desde que o beneficiário se encaixe nos critérios de elegibilidade do auxílio.

Além disso, a possibilidade de contestação será exibida ao fim da tela de resultado de consulta quando estiver disponível. Por meio dela é possível atualizar o cadastro na base de dados do auxílio e questionar o bloqueio indevido do benefício. O Ministério da Cidadania é o responsável por definir o período em que as contestações serão feitas e ainda não há previsão da abertura de novos pedidos.

O pagamento do Auxílio Brasil começará no dia 17 de novembro, já na próxima semana seguindo as diretrizes do Bolsa Família. Mas, ainda que seja um substituto para o Bolsa Família, estimativas do Ministério da Cidadania apontam que ao menos 20 milhões de pessoas ficarão sem nenhum tipo de renda a partir de novembro. Isso porque nem todos que recebiam o Auxílio Emergencial irão receber o Auxílio Brasil.

Com a extinção do Bolsa Família e com o fim do auxílio emergencial, o Auxílio Brasil se torna o principal benefício social do País. Por esse motivo, dúvidas como quem terá direito, como se cadastrar para receber, o calendário de pagamento e até mesmo como vai funcionar o novo benefício tem se tornado comuns. O POVO explica abaixo as principais dúvidas sobre o Auxílio Brasil.

