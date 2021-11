Lucro da Aeris cai 83,5% e chega a R$ 9,3 milhões no terceiro trimestre

No terceiro trimestre, a receita líquida operacional da fabricante de pás eólicas somou R$ 629,4 milhões no período, queda de 10,8% em relação a igual período de 2020, mas uma alta de 6,3% no comparativo com trimestre imediatamente anterior

A Aeris Energy, companhia cearense que produz equipamentos para produção de energia eólica, fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 9,3 milhões. Queda de 83,5% em relação a igual período de 2020. A receita líquida operacional, estimada em R$ 629,3 milhões, recuou 10,8%, usando a mesma base de comparação, porém, houve um avanço de 6,3% se levar em conta o trimestre imediatamente anterior.

Dentre os fatores que pesaram para o resultado está uma menor venda de pás eólicas, que saiu de 274 sets (conjunto de três pás) para 181. No acumulado do ano, no entanto, a Aeris informa que a receita operacional líquida está 30% maior do que nos nove primeiros meses de 2020.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 62,6 milhões no terceiro trimestre deste ano. Alta de 13,8% quando comparado ao segundo trimestre.

As linhas de produção maduras geraram R$ 60,5 milhões de EBITDA neste período, com margem EBITDA de 12,5%, enquanto que o impacto negativo nas linhas não maduras e pré operacionais foi de R$ 5,3 milhões com margem EBITDA de -4,3%.

Já os investimentos no trimestre totalizaram R$ 85,2 milhões. No balanço, a Aeris informa que está chegando ao fim do ciclo de expansão da capacidade produtiva. O centro de distribuição já está operando plenamente e contribui para uma melhor gestão no fluxo de materiais diretos.

No terceiro trimestre deste ano, uma linha de produção atingiu o estágio de maturidade, duas novas linhas de produção foram instaladas, e houve descomissionamento de 3 linhas de produção,resultando em cinco linhas não maduras e dez linhas maduras, ao final do período.

"As expansões fabris dedicadas ao atendimento dos contratos firmados em 2021 estarão mais de 90% concluídas dentro deste ano, incluindo os investimentos destinados ao atendimento do contrato celebrado com a Nordex, o qual resulta em um aumento líquido do potencial de ordens cobertas por contratos de longo prazo no montante equivalente a 2,0 GW, fazendo com que o potencial global atinja o montante de

R$ 9,6 bilhões", informou a empresa.

A companhia destaca ainda que a maturação dos investimentos feitos ao longo dos últimos anos resultará no forte crescimento projetado para 2022, conforme Guidance divulgado. "A Companhia mantém como principal objetivo cuidar das pessoas para continuar a oferecer produtos e serviços de qualidade, atendendo às expectativas dos clientes e demais stakeholders, mantendo o compromisso com a transparência e as melhores práticas de governança corporativa, além de contribuir para uma matriz energética mais limpa e renovável"

