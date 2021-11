Ferrovia Eyewear lança campanha Novembro Black com descontos de até 50%

Empresa apresenta campanha com promoções para consumidores com desconto em diversas linhas de óculos; abatimento em lentes de sol é de 50%, enquanto kits de grau completos, com lente e armação, é de 50%

A Ferrovia Eyewear traz aos consumidores cearenses uma nova promoção. Desta vez, a empresa apresenta a campanha Novembro Black, desde a última semana, diversas linhas de óculos de sol estão com 30% de desconto e os óculos de grau completos com 50% até o dia 25.

"Começamos o esquenta para a nossa Black Friday. São diversas peças com preços diferenciados, que vão de R$ 99,90 até 139,90", destaca a gerente de marketing da Ferrovia Eyewear, Claudia Gomes, por meio de nota. A promoção é válida para todas as lojas da empresa no Ceará.

Para a Black Friday, a Ferrovia promete uma grande promoção. "Estamos estudando as melhores ofertas para os clientes já que a Campanha Novembro Black é um 'start' para a Black Friday, onde colocaremos a loja toda numa promoção única", ressalta Cláudia.

Todas as loja do Ceará, o site oculosferrovia.com.br e o canal de televendas 85 8158.3222, seguem com as mesmas promoções.

