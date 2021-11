Porto do Pecém supera recorde de 2019 em 10 meses de movimentação em 2021

O Porto do Pecém fez em 10 meses de 2021, de janeiro a outubro, seu melhor número em movimentação de cargas da história, superando o recorde alcançado em todo o ano de 2019.



Somente em outubro, foram 2.095.848 toneladas (t), o equivalente a 1.419.056 toneladas de cargas desembarcadas e 676.792 toneladas embarcadas para portos no Brasil e no mundo.

Dentre os principais produtos movimentados estão minérios; combustíveis minerais; ferro fundido; cereais; sal e produtos da indústria de moagem.

Já no ano, considerando os 10 meses encerrados em outubro, o Pecém registrou uma movimentação acumulada de 18.107.987 toneladas (t) e superou em 7.220 toneladas o recorde registrado em 2019, quando foram movimentadas 18.100.767 toneladas no ano.

“Agora, ficamos com a expectativa para o encerramento de 2021, que deve nos levar à incrível marca de 20 milhões de toneladas movimentadas”, detalha Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pecém, em nota.

Segundo o balanço do porto, outubro é o terceiro mês seguido de fluxo acima dos 2 milhões de toneladas. Com isso, agosto, setembro e outubro são considerados os meses de melhor movimentação em 2021, somando mais de 6 milhões de toneladas movimentadas.

O que é o Complexo do Pecém

O Complexo do Pecém é uma joint venture, formada pelo Governo do Ceará e pelo Porto de Roterdã, responsável por gerir e desenvolver o Porto do Pecém, uma área industrial e a Zona de Processamento de Exportação integrada às operações do terminal portuário cearense (ZPE Ceará).

Movimentação no Porto do Pecém em outubro

Desembarques = 1.419.056 toneladas

(+68% em relação a Outubro/2020)

Embarques = 676.792 toneladas

(+15% em relação a Outubro/2020)

Total = 2.095.848 toneladas em Outubro/2021

Movimentação no Porto do Pecém de janeiro a outubro e 2021

Desembarques = 12.265.241 toneladas

(+42% em relação ao mesmo período de 2020)

Embarques = 5.842.746 toneladas

(+33% em relação ao mesmo período de 2020)

Total = 18.107.987 toneladas entre janeiro e outubro de 2021

Fonte: Complexo do Pecém

