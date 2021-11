Itamaraty retifica resultado final do concurso diplomata

O Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores retificou nesta segunda-feira, 8, a homologação do Resultado Final do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2020. Ao todo, estão sendo ofertadas 25 vagas de Terceiro-secretário da carreira de diplomata, com remuneração inicial de R$ 19.199,06.

A medida cumpre decisão proferida, em sede de liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 1072088-04.2021.4.01.3400, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, e ao disposto no Edital nº 17, de 13 de outubro de 2021, e no Edital nº 18, de 5 de novembro de 2021.

Confira o resultado final retificado aqui

A seleção é referente ao concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2020. As inscrições puderam ser realizadas até o dia 9 de agosto, por meio do site da banca examinadora Iades (www.iades.com.br).

