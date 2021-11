Rede varejista lança Black Friday com até 70% de desconto em vinhos e espumantes

Iniciativa do Pão de Açúcar é uma das primeiras ações do segmento de supermercados em novembro, quando grandes marcas têm apostado em promoções nos últimos anos

Com a chegada de novembro, o comércio inicia as primeiras ações da chamada “Black Friday”, data promocional incorporada ao calendário brasileiro nos últimos anos. Em 2021, uma das primeiras iniciativas foi encampada pela rede de supermercados Pão de Açúcar que lançou o “Esquenta Novembro”. Até domingo, 7, por exemplo, os clientes da empresa podem comprar vinhos e espumantes com até 70% de desconto.



A campanha, segundo informa o Pão de Açúcar, vai envolver promoções em diferentes categorias ao longo do mês, especialmente no setor de eletrônicos e eletrodomésticos. Vale lembrar que, tradicionalmente nos Estados Unidos, onde se originou, a Black Friday ocorre na última sexta-feira de novembro. As ofertas estarão disponíveis nas lojas físicas e, também, nas virtuais, bem como pelo aplicativo Pão de Açúcar Mais, mediante cadastro no programa de fidelidade da empresa.

Os consumidores que optarem pelo e-commerce da rede contarão com opções de serviço de entrega em até 2 horas, entrega agendada, modalidade “Clique e Retire”, com retirada das compras em uma loja física em 1 hora. Para pagamento, a rede oferece parcelamento de vinhos em até 6x no Cartão Pão de Açúcar além aceitar pagamentos com o Pix.



