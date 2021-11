Terminais nos portos de Maceió e Areia Branca (RN) são leiloados

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) leiloou hoje (5) os terminais portuários MAC13, no Porto de Maceió, e o Tersab, no Complexo Portuário de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. O primeiro foi arrematado pela Empresa Alagoana de Terminais (Empat), a única a oferecer lance, por R$ 15 mil de valor de outorga. O certame do segundo terminal foi vencido pelo Consórcio Intersal, também o único a participar, por R$ 100 mil de valor de outorga.

De acordo com a Antaq, a área denominada MAC13 possui 71.262m² e é destinada à movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal, especialmente açúcar. O prazo contratual será de 25 anos e os investimentos previstos a serem feitos pela empresa vencedora totalizam R$ 55,7 milhões.

Já o terminal Tersab é utilizado para a movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente sal marinho, e tem área de 35.114m². O prazo contratual também é de 25 anos. Os investimentos pelo consórcio vencedor deverão chegar a R$ 164,1 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estamos especialmente felizes por estarmos encaminhando, trazendo uma infraestrutura mais adequada, trazendo contratos que vão dar segurança jurídica, com investimentos que serão realizados nas duas principais atividades de dois estados do país. Estamos falando do sal no Rio Grande do Norte, e do açúcar, no estado de Alagoas, as maiores geradoras de emprego”, destacou o secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni.

Tags