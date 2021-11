Com nova unidade no Eusébio, supermercado chega a 23 unidades no Ceará

A rede de supermercados Mercadinhos São Luiz chega a 23 lojas no Ceará com a inauguração de loja no Eusébio nesta sexta-feira, 5 de novembro. O empreendimento fica no Shopping Buena Vista e para sua operação foram contratados 132 funcionários.

Segundo a empresa informa, a nova unidade tem mais de 2.300 m² de área, sendo 1.548 m² de salão de vendas, contemplando as seções de hortifruti, Costume Saudável, rotisserie, padaria e adega. Além disso, possui 10 caixas, sendo quatro de autoatendimento e mix de quase 18 mil produtos.

Na inauguração realizada nesta sexta-feira, 5, o diretor-presidente da rede, Severino Ramalho Neto frisa que, em 2016, a meta do São Luiz era duplicar o faturamento até 2020. Ele diz que alcançaram este plano e projetam dobrar o faturamento novamente, "mas desta vez em menos de cinco anos".

Acrescenta ainda ainda que levará mais uma marca para o Eusébio, o Mercadão, loja de descontos do São Luiz.

No balanço de inaugurações, a marca divulga que, em um ano, inaugurou três lojas: em Fortaleza (Av. Júlio Ventura), em Juazeiro do Norte (bairro Lagoa Seca) e por último no Eusébio.



