Governo troca presidente do INSS e Rolim vai para Ministério de Onyx

O governo federal exonerou Leonardo Rolim da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o nomeou para a função de secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, chefiado pelo ministro Onyx Lorenzoni. Com a mudança, o INSS passa agora a ser presidido por José Carlos Oliveira, que era superintendente regional Sudeste I do INSS.

Leonardo Rolim estava à frente do instituto desde janeiro de 2020. Ele entrou no lugar de Renato Vieira, que pediu exoneração do cargo diante da crise de atendimento à população no órgão. Na ocasião, havia uma fila de 1,3 milhão de solicitações de benefícios com a análise atrasada pelo INSS.

Rolim volta para a Secretaria de Previdência - cargo do qual foi titular antes de ir para o INSS e que à época pertencia à estrutura do Ministério da Economia - em substituição a Narlon Gutierre Nogueira, dispensado nesta sexta-feira, 5.

As mudanças estão publicadas no Diário Oficial da União desta sexta em portaria assinada pela Casa Civil da Presidência.

