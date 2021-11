Em leilão do 5G, TIM arremata lote para SP na faixa de 26 GHz por R$ 6 milhões

A TIM arrematou o lote J33, na faixa de 26 GHz, para atender o Estado de São Paulo, com exceção de alguns municípios paulistas, com uma proposta de R$ 6 milhões, nesta sexta-feira, 5, segundo dia do leilão de 5G ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Já os lotes J34 a J36 foram declarados vazios.

Nesta faixa, as empresas devem atender com 5G redes empresariais em setores como da Indústria, Mineração, Logística e Agronegócio.

As empresas que arrematam o lote têm como compromisso a implementação de projetos de conectividade nas escolas.

Os municípios paulistas que ficam de fora do lote J33 são: Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodósqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra.

