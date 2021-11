Alto Representante da UE reitera compromisso por acordo do bloco com Mercosul

Em visita ao Brasil, o Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, reiterou o compromisso do bloco de finalizar o Acordo UE-Mercosul. Em comunicado, o chefe da diplomacia europeia sublinhou o potencial do acerto para fortalecer a relação entre as duas regiões de uma forma abrangente e expandir a cooperação em áreas de interesse comum, como tornar as cadeias de valor mais ecológicas e a transformação digital.

As posições foram abordadas em reunião com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França.

Segundo o comunicado, na ocasião Borrell também indicou a disponibilidade para tratar em conjunto o impacto da pandemia de covid-19 e "promover conjuntamente uma recuperação verde".

De acordo com o documento, o crescente papel do Brasil como fornecedor de vacinas também foi destacado, ressaltando que a solução para a pandemia está na quantidade máxima de produção local na América Latina.

O Alto Representante se reuniu ainda com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o líder do Senado Rodrigo Pacheco e com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

Segundo o comunicado, os encontros foram uma "oportunidade de reafirmar a relevância das relações UE-Brasil e UE-América Latina, e de enfatizar a necessidade de uma cooperação mais estreita para enfrentar os desafios globais, particularmente em mudanças climáticas, meio ambiente e recuperação pós-covid-19".

Na quinta-feira, Borrell deu boas-vindas aos compromissos ambientais recentes do Brasil, como atingir a neutralidade na emissão de carbono até 2050, zerar o desmatamento ilegal até 2028 e conseguir uma "significativa" redução de 50% nas emissões de gases que causam efeito estufa até 2030.

