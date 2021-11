Vendas de veículos novos esfria no Ceará e cai 22% em outubro

No fechamento do mês passado, haviam sido emplacadas 7,1 mil unidades, enquanto em setembro foram 9,1 mil

O número de emplacamentos de veículos novos no Ceará sofreu um baque em outubro, com queda de 22%. Segundo os dados da Fenabrave, no fechamento do mês passado, haviam sido emplacadas 7,1 mil unidades, enquanto em setembro foram 9,1 mil. No acumulado do ano, já foram vendidos 87,8 mil veículos novos, o que representa uma alta de 14% em relação ao mesmo período do ano passado.

Quando observamos a demanda por carros, foram 2.353 unidades vendidas em outubro, o que representa uma queda de 12,88% em relação ao mês anterior e de 46,5% em relação a outubro do ano passado. Entre os emplacamentos de motocicletas, o cenário é parecido: foram 3.820 unidades vendidas em outubro, uma queda de 26,58% em um mês e de 28,48% em um ano.

Com um dia útil a menos em relação ao mês anterior, outubro/2021 (20 dias) registrou baixa de 1,78% nos emplacamentos de veículos, incluindo todos os segmentos automotivos (exceto tratores e máquinas agrícolas, que não são emplacados).

Foram licenciadas 276.033 unidades no mês, contra 281.026 em setembro/2021. Na comparação com o mesmo mês de 2020, quando 332.852 veículos zero km foram comercializados, a queda de outubro/2021 chegou a -17,07%.



Ranking das marcas

Participação de mercado das montadoras no mercado brasileiro - Outubro de 2021



Volkswagen - 17,6% Fiat - 15,09% Hyundai - 11,77% GM - 11,6% Jeep - 9,79% Toyota - 8,1% Renault - 6,8% Honda - 5,37% Nissan - 3,4% Caoa Cherry - 2,5% Outros - 8%

Modelos mais vendidos em outubro - carros

Fiat Argo - 8.381 Jeep Renegade - 6.723 Jeep Compass - 6.097 VW T Cross - 6.008 Hyundai HB20 - 5.844

Modelos mais vendidos em 2021 - carros



Fiat Argo - 73.795 Hyundai HB20 - 72.989 Jeep Renegade - 65.393 Fiat Mobi - 62.465 Jeep Compass - 58.955

