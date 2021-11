Produção industrial cai 0,7% no 2º trimestre ante o 1º trimestre, mostra IBGE

A produção industrial caiu 0,7% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre do ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma queda de 1,3% a 0,5%, com mediana negativa de 0,65%.

No primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2018, a indústria já tinha recuado 0,6%.

Em relação ao segundo trimestre de 2018, a produção caiu 1,0%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de uma queda entre 1,8% e 0,3%, com mediana negativa de 1,0%.

"É o terceiro trimestre seguido de queda. Dá um pouco essa ideia de que, especialmente a partir do segundo semestre de 2018, tem uma perda de ritmo para o setor industrial", apontou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.

