Em leilão, Telefônica arremata lotes para Região Norte) e SP na faixa de 2,3 GHz

A Telefônica Brasil arrematou o lote F01 para oferecer tecnologia 4G na Região Norte, dentro da faixa 2,3 GHz. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 29 milhões, e ágio de 1,59%, no leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4.

A empresa também levou o lote F03, para prestação do serviço no Estado de São Paulo, com exceção de alguns municípios, com outorga de R$ 231 milhões e ágio de 229,21%.

Estão fora as cidades paulistas de Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodosqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os lotes do tipo F oferecem 40 MHz no bloco, enquanto que os lotes do tipo E, leiloados anteriormente, dispõem de 50 MHz.

Tags