Consórcio 5G Sul arremata lote de faixa de 3,5 GHz para Região Sul por R$ 73,6 mi

O Consórcio 5G Sul arrematou o lote C6 para oferecer tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz, na Região Sul do País. A empresa saiu vencedora ao propor uma outorga de R$ 73,6 milhões, com ágio de 1.454,74%, no leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4.

O compromisso do Consórcio 5G Sul será de prover o serviço em municípios com menos de 30 mil habitantes na região.

O certame do lote envolveu uma intensa disputa entre Mega Net e o Consórcio 5G Sul, que iniciou o leilão com a maior oferta, de R$ 19 milhões, contra R$ 6,627 milhões da Meta Net.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir disso, as duas empresas apresentaram mais sete valores de outorga, numa concorrência lance a lance, que coroou o Consórcio 5G Sul que, a partir do certame, entra no rol de novas operadoras de serviços móveis.

Tags